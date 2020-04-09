Более 400 протоколов составили в Москве из-за нарушения режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Полиция Москвы составила более 400 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции, сообщает ТАСС.
По словам главы пресс-службы МВД по Москве Владимира Васенина, такие правонарушения пресекаются, а лица, их совершившие, привлекаются к ответственности.
Он добавил, что в столице увеличилось количество нарядов, которые круглосуточно патрулируют улицы.
Ранее столичные суды выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции. Девять человек оштрафованы на 15 тысяч рублей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволяет штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции. Соглашение передает МВД России часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в Москве.
С 2 апреля в столице действует закон, который налагает штраф за нарушение режима самоизоляции.
С 30 марта на москвичей наложили ограничения в передвижении по городу. Они могут выходить из квартиры лишь в экстренных случаях, прописанных в документе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. Впоследствии Собянин обязал обеспечить соцдистанцирование на предприятиях.
Мэр полагает, что соблюдение режима самоизоляции позволит сгладить пики заражения коронавирусом в Москве, а также уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. В то же время уже десять больниц переоборудовали в столице для диагностики и лечения коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 10 131
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