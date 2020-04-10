Мужчину с коронавирусом задержали в Отрадном за нарушение карантина

Фото: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной города Москвы

В Москве задержали мужчину, зараженного коронавирусом, который нарушил режим самоизоляции, передает столичный департамент транспорта.

Задержанный передвигался на личном автомобиле. 29 марта у него обнаружили инфицирование коронавирусом. После этого он должен был две недели провести на карантине.

В пресс-службе напомнили о важности соблюдения режима самоизоляции и о том, что его нарушение рассматривается как нарушение закона.

"Количество заболевших растет с каждым днем, единственное, что может спасти нас от трагедии, – сознательность каждого москвича", – подчеркнули в пресс-службе.

С 30 марта в Москве действует режим ограничения передвижения по городу. Жители столицы могут покидать квартиру только в экстренных случаях, для посещения магазина, рабочего места, выноса мусора или выгула домашних животных. Впоследствии его действие было продлено до 1 мая.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин ввел систему штрафов за нарушение режима самоизоляции. Гражданин, совершивший проступок, должен будет заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

Позже Собянин уточнил, что с 10 апреля начнут налагать взыскания с тех москвичей, которые нарушают карантин, используя автомобильный транспорт. Он подчеркнул, что это касается тех граждан, которые должны находиться на официальном карантине. За соблюдение режима изоляции водителями будут следить более 2,5 тысячи камер, установленных в столице.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 1 124 человека с коронавирусом. В России этот показатель достинг 1 786 случаев. Всего на территории РФ зарегистрировали 11 917 случаев инфицирования COVID-19.