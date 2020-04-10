Более 2,5 тыс камер будет следить за нарушающими карантин водителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2,5 тысячи камер будут отслеживать и фиксировать водителей, которые нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

"Больше 2,5 тысячи камер будут фиксировать водителей, которые нарушили карантин", – говорится в сообщении. В Дептрансе призвали горожан помнить про социальную ответственность.

В столице задержали нарушившего карантин водителя. Его выявили во время рейда ГИБДД, МАДИ и АМПП. Автомобиль остановили на пересечении МКАД и Щелковского шоссе.

В столице действует закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Согласно документу, игнорирование карантина карается взысканием в 4 тысячи рублей, а повторное – в 5 тысяч рублей.

29 марта мэр Москвы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

