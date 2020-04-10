Депутат Госдумы призвала открыть парикмахерские и салоны красоты

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина призвала открыть парикмахерские и салоны красоты, которые закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат считает, что салоны красоты могли бы возобновить работу, но только при условии, что они будут работать не в полную мощность и обеспечат отдельные входы для своих посетителей.

"У нас таких очень много салонов, которые имеют отдельные входы. Мне предприниматели говорят: "Вы не рублем нам помогайте – вы дайте нам работать. Мы все соблюдаем. У нас 100 проверок Роспотребнадзора", – заявила Вторыгина.

Депутат подчеркнула, что считает необходимым заняться данным вопросом и посмотреть, каким предприятиям можно позволить открыться.

Ранее Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с главами регионов заявил, что крупные торговые центры, развлекательные учреждения и предприятия из сфер услуг закрыли абсолютно обоснованно. Собянин подчеркнул, что это было тяжелое решение, но необходимое.

Он подчеркнул, что сейчас важно сформировать перечень организаций, работа которых ограничена из-за рисков. Остальные предприятия, по словам Собянина, смогут продолжать работать, соблюдая при этом все санитарные требования и нормы безопасности.

1 апреля столичные власти утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.

До 1 мая в Москве ввели мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан.

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.

