Собянин считает бессмысленным временное закрытие предприятий не из сферы услуг

20:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин считает нецелесообразной приостановку деятельности предприятий не из сфер услуг. Об этом мэр города сообщил в ходе совещания Владимира Путина с главами регионов.
"Предприятия, которые не оказывают услуги гражданам, которые работают в замкнутых коллективах, их закрывать бессмысленно", – заявил мэр города.
Он добавил, что крупные торговые центры, развлекательные учреждения и предприятия из сфер услуг закрыли абсолютно обоснованно. Собянин подчеркнул, что это было тяжелое решение, но необходимое.
"Дальше действовать так, чтобы закрывать промышленные, строительные предприятия, строительные индустрии, металлообработки, производства строительных материалов, мне кажется, было бы неправильно", – заявил Собянин.
Мэр города подчеркнул, что сейчас важно сформировать перечень организаций, работа которых ограничена из-за рисков. Остальные предприятия, по словам Собянина, смогут продолжать работать, соблюдая при этом все санитарные требования и нормы безопасности.
При этом он призвал руководителей организаций по мере своей возможности перевести большую часть сотрудников на удаленную работу.
Ранее мэр города заявил, что сейчас крайне важно позаботиться о предприятиях, чтобы обеспечивать нормальное функционирование всего города. Собянин пояснил, что остановить все производство возможно одним махом, однако вернуть все в прежнее русло будет потом очень сложно.
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