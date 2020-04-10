Почти половина заболевших в Москве моложе 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что 43% зараженных COVID-19 за последние сутки являются пациентами в возрасте от 18 до 45 лет.
Следующую возрастную группу заболевших составляют люди от 46 до 65 лет – 36,5% от общего количества инфицированных.. 15% зараженных приходится на москвичей в возрасте старше 65 лет. Оставшиеся 5,5% заболевших – дети.
Всего в Москве за последние сутки зарегистрировали 1124 новых случая заражения коронавирусом. Под медицинское наблюдение отправили всех, кто контактировал с обнаруженными пациентами.
На территории РФ за прошедшие 24 часа зафиксировали 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Инфицированных обнаружили в 57 регионах России. Таким образом, за все время медицинских наблюдений в РФ зарегистрировали 11 917 случаев заражения. Первого заболевшего обнаружили в Республике Тыва.
В ночь на 10 апреля поступила информация о смерти 12 пациентов, зараженных коронавирусом. Умершим пациентам было от 33 до 87 лет. У всех скончавшихся наблюдались сопутствующие хронические заболевания.
Сергей Собянин отметил, что в столице удалось отодвинуть на 2-4 недели критическую ситуацию с распространением коронавируса благодаря принятым ранее мерам. Так, с 30 марта в городе действует режим ограничения передвижения. Он предусматривает соблюдение карантина вне зависимости от возрастной группы. Кроме того, москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию.
Ранее Собянин заявил, что в Москве еще не пройден пик коронавируса. Он считает, что столица в настоящий момент находится лишь у подножия этого пика.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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