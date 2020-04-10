Депутат МГД предупредил о продаже поддельных пропусков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предупредил горожан о лицах, которые незаконно продают "пропуска" для передвижения по столице, передает Агентство "Москва".
Он рассказал, что в социальных сетях появились злоумышленники, которые реализуют такие "пропуска". Депутат напомнил, что в настоящий момент в Москве не введена подобная система. Щитов подчеркнул, что к введению пропускного режима могут вернуться в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Парламентарий отметил, что в случае столкновения со злоумышленниками горожане должны обращаться в правоохранительные органы. Он напомнил, что продажа "пропусков" подпадает под статью 159 УК РФ (мошенничество).
Кроме того, Щитов напомнил об основных правилах режима ограничения передвижения по городу, который был введен мэром Москвы Сергеем Собяниным 29 марта.
"Выходить из квартиры можно для поездки на работу, если вы обязаны ходить на работу, для похода в магазин за продуктами или в аптеку, для выгула собаки, для выноса мусора или в случае обращения за неотложной медицинской помощью", – сообщил Щитов.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве еще не пройден пик коронавируса и что столица сейчас находится "скорее у подножия этого пика". Он напомнил о необходимости тестирования, подготовки медицинской системы и соблюдения режима самоизоляции.
Продолжается отмена ранее запланированных массовых мероприятий в столице. В частности, власти Москвы расторгли контракт с победителем конкурса на проведение мероприятий к Пасхе.
В ночь на 10 апреля стало известно еще о 12 летальных исходах в Москве вследствие заражения коронавирусом. Возрастной диапазон умерших варьируется в границах от 33 до 87 лет.
Всего в России за все время медицинских наблюдений зарегистрировали 10 131 случай инфицирования COVID-19. Зараженных обнаружили в 81 регионах страны.
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