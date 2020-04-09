Власти Москвы расторгли контракт на проведение мероприятий к Пасхе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы расторгли контракт с победителем конкурса на проведение мероприятий к Пасхе. Это связано с ограничением на проведение массовых мероприятий в городе, сообщил ТАСС директор московской дирекции массовых мероприятий Вера Буянова.

Конкурс на проведение мероприятий в рамках празднования Пасхи был опубликован 3 марта. Итоги конкурса подвели 19 марта. Договор был расторгнут 6 апреля.

29 марта Сергей Собянин расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Граждане должны соблюдать режим самоизоляции, за исключением тех случаев, когда нужно выйти за продуктами или погулять с собакой. Также москвичи могут ездить на работу и выносить мусор.

С 10 апреля нарушителей карантина по коронавирусу будут штрафовать за езду на автомобиле. Мэр города подчеркнул, что данная мера касается только граждан, которые находятся на официальном карантине.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.

