Москвичи на время запрета посещения кладбищ смогут посетить могилы онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители Москвы на время запрета посещения кладбищ из-за коронавируса смогут посетить могилы родных онлайн. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
Он подчеркнул, что для горожан будут доступны услуги похоронной службы "Ритуал", в числе которых дистанционное посещение места захоронения, возложение цветов с фотоотчетом и трансляция похоронной процессии.
"Чтобы ограничить социальные контакты москвичей, в городе был введен режим самоизоляции. При этом горожанам не стоит беспокоиться о чистоте на кладбищах – все необходимые меры по обеспечению порядка и охраны кладбищенских территорий сотрудники ГБУ "Ритаул" предпринимают в полном объеме", – отметил Немерюк.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. Согласно документу, до окончания режима повышенной готовности столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.
Мэр города подчеркнул, что кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Собянин призвал москвичей отнестись с пониманием к данному решению.
С 29 марта в столице введены ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов.
Как живут горожане в условиях самоизоляции
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