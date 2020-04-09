В РПЦ считают отмену посещения кладбищ в Москве на Пасху обоснованной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отмена посещения кладбищ в Москве на Пасху из-за коронавируса обоснованна и ожидаема. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Решение московских властей, как и властей некоторых других регионов, отменить организацию посещения кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции – ожидаемая и разумно обоснованная мера, которая обезопасит многих людей", – написал в своем Telegram Легойда.

Легойда призвал граждан не расстраиваться, добавив, что отказ от посещения кладбищ "в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших". Он подчеркнул, что Русская православная церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. Согласно документу, до окончания режима повышенной готовности столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.

Мэр города подчеркнул, что кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Собянин призвал москвичей отнестись с пониманием к данному решению.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов.