Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Столичные кладбища закроют для посещений из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится на персональном сайте Сергея Собянина.

"Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших", – написал мэр города.

Собянин пояснил, что данные меры были предприняты из-за высокого риска заражения коронавирусом. Он призвал москвичей отнестись с пониманием к данному решению.

"Мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что на весенние религиозные праздники не будут работать специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов в Москве и области.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Позднее власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов.

