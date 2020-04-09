Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

17:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Столичные кладбища закроют для посещений из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится на персональном сайте Сергея Собянина.
"Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших", – написал мэр города.
Собянин пояснил, что данные меры были предприняты из-за высокого риска заражения коронавирусом. Он призвал москвичей отнестись с пониманием к данному решению.
"Мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ", – написал мэр.
Ранее сообщалось, что на весенние религиозные праздники не будут работать специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов в Москве и области.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Позднее власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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