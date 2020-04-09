Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подмосковье за сутки выявили коронавирус у 11 детей. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в области.

Всего за последние сутки в области коронавирусом заразились 199 человек, в целом в Подмосковье за весь период зафиксировано 748 случаев.

Среди новых заболевших 91 человек в возрасте от 18 до 45 лет, еще 65 человек – от 46 до 64 лет, 32 человека – от 65 до 84 лет. Общее количество выздоровевших в Подмосковье – 66 человек.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

