Еще 14 человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области еще 14 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столичном регионе.

"Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

Общее количество выздоровевших в Подмосковье – 66 человек.

За последние сутки в России подтвердили 1459 новых случаев заражения. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах, и большинство в Москве – 857. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выздоровели 118 человек. За весь период выписали 698 пациентов.