Специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На весенние религиозные праздники не будут работать специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов в Москве и области, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
"Традиционные перевозки на ближайшие пасхальные праздники отменены в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции – это важно для безопасности жителей города", – заявил гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов.
На наземном транспорте Москвы в связи с распространением коронавируса усилены меры безопасности. В Мосгортрансе созданы бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта.
На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Обработку автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день – при возвращении и выезде из парка или депо, а также на конечных станциях.
В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры – это поручни, стекла, сиденья и валидаторы. Для дезинфекции используют специальные рекомендованные Роспотребнадзором антибактериальные средства, безопасные для здоровья человека.
С 17 марта в профилактических целях водители автобусов приостановили продажу билетов. Оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей, приложив карту или телефон к валидатору в транспортном средстве.
Также в Москве приостановлен льготный проезд для школьников 5–11 классов, учащихся колледжей, студентов и людей старше 65 лет. Оплаченные социальные карты учащихся перенесут на более поздний срок.
Специальные автобусные маршруты не будут работать на пасхальные праздники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: