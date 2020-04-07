Специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На весенние религиозные праздники не будут работать специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов в Москве и области, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

"Традиционные перевозки на ближайшие пасхальные праздники отменены в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции – это важно для безопасности жителей города", – заявил гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов.

На наземном транспорте Москвы в связи с распространением коронавируса усилены меры безопасности. В Мосгортрансе созданы бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта.

На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Обработку автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день – при возвращении и выезде из парка или депо, а также на конечных станциях.

В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры – это поручни, стекла, сиденья и валидаторы. Для дезинфекции используют специальные рекомендованные Роспотребнадзором антибактериальные средства, безопасные для здоровья человека.

С 17 марта в профилактических целях водители автобусов приостановили продажу билетов. Оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей, приложив карту или телефон к валидатору в транспортном средстве.

Также в Москве приостановлен льготный проезд для школьников 5–11 классов, учащихся колледжей, студентов и людей старше 65 лет. Оплаченные социальные карты учащихся перенесут на более поздний срок.

