Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Иерусалиме

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В Иерусалимском храме Воскресения Христова 18 апреля состоится церемония схождения Благодатного огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акиву Тор.
"Церемония состоится, как и всегда, 18 апреля, но только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будет участвовать порядка 10 человек", – сказал дипломат.
Он добавил, что транслировать событие будут из храма Гроба Господня. По словам Акивы, после церемонии святыню передадут представителям других стран, которые не смогут покинуть свои самолеты из-за сложной эпидемиологической обстановки.
В Москву Благодатный огонь доставят спецрейсом из Иерусалима в канун Пасхи, которая в этом году выпала на 19 апреля.
Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром.
Верующие полагают, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.
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