Верующих попросили готовиться к празднованию Пасхи в условиях самоизоляции

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прихожанам Русской православной церкви нужно подготовиться к тому, что большинство из них не сможет посетить храмы.

Об этом рассказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает ТАСС.

По его словам, в этом году верующим будет доступна трансляция пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава ОВЦС уточнил, что накануне православного праздника будет освящение куличей.

"Мы дадим рекомендации, они будут озвучены", – добавил митрополит. В 2020 году православные отметят Пасху 19 апреля.

Ранее говорилось, что РПЦ не планирует отменять богослужения на Пасху из-за коронавируса.

В начале марта Великий пост начался у православных христиан. Он считается самым строгим постом в православной традиции.