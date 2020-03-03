РПЦ призвала ограничить использование соцсетей в пост

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Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда призвал верующих ограничить присутствие в социальных сетях в период Великого поста. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Социальные сети – это пространство, пожирающее время. И пост дает нам в данном случае мощную внешнюю подпорку, чтобы попытаться с этим пожирателем времени побороться", – объяснил священник.

По словам руководителя учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова, гораздо более правильным применением свободного времени станет общение с близкими людьми.

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится семь недель, до 19 апреля. Именно в этот день православные христиане отметят Пасху.

Ранее сообщалось, что на время поста в поездах дальнего следования холдинга РЖД пассажирам предоставят постное меню. Данная услуга будет действовать до 18 апреля.

