Пассажирам поездов дальнего следования предложат постное меню

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Постное меню временно введут в поездах дальнего следования холдинга РЖД. Воспользоваться услугой можно будет с 2 марта по 18 апреля, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе РЖД подчеркнули, что идут навстречу пассажирам в связи с Великим постом. При этом обычные позиции меню также будут доступны.

"В дни Великого поста с 2 марта по 18 апреля в вагонах-ресторанах поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") и вагонах-бистро высокоскоростных поездов "Сапсан" будет действовать специальное постное меню", – объяснили в компании.

Уже известно, что в меню включат сразу несколько позиций – это и супы, и каши, и салаты из свежих овощей. Кроме того, можно будет заказать десерты, например печеные яблоки или чиа-пудинг.

Ранее сообщалось, что на время празднования Масленицы в поездах "Сапсан" будут продавать блины с разными начинками. Услуга действует до 1 марта. В меню включены как мясные и овощные начинки, так и десертные.

