Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 500 блинов бесплатно раздадут пассажирам Мострансавто 28 февраля 2020 года в честь Масленицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Сотрудники предприятия раздадут жителям и гостям Подмосковья более 500 бесплатных блинов на автовокзале города Мытищи. В масленичном меню будут представлены лакомства с различными топингами", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что полакомиться угощениями пассажиры смогут на украшенном столе в зале ожидания. Блины также будут разносить на подносе в автобусах предприятия. Угощения приготовит фирменное кафе-кондитерская "МострансПирожок".
Ранее сообщалось, что в дни Масленицы пассажиры поездов "Сапсан" смогут попробовать блины с разными начинками. В дни Великого поста персонал поезда предложит специальное постное меню. В него не будут входить продукты животного происхождения.
Кроме того, пассажирам "Сапсана" предложат различные салаты. Также в поездах предложат блюда и из традиционного меню. В него входят различные блюда, в том числе для детей и вегетарианцев.
В настоящий момент в Москве продолжают праздновать Масленицу. В столице работают площадки фестиваля "Московская Масленица". На них проводят различные фуд-шоу и концерты, а также проходят выступления скоморохов и ряженых.
Фестиваль "Московская Масленица" был открыт 21 февраля. Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Здесь предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.
Тематическую программу также подготовили в городских парках. Там 29 февраля и 1 марта ожидаются викторины, концерты и традиционные хороводы. К программе подключатся музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники" и другие парковые территории.
Сколько стоят блины на "Московской Масленице"
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