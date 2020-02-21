Собянин открыл ежегодный городской фестиваль "Московская масленица"

17:34
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сергей Собянин дал старт фестивалю "Московская Масленица" на Манежной площади, который проходит в столице уже в четвертый раз.
"Сегодня в Москве открывается фестиваль "Московская Масленица" – провожаем зиму, правда, зима в этом году нас не баловала, тем не менее это не отменяет праздничного настроения, самого праздника. Я надеюсь, москвичам понравится", – отметил градоначальник.
Он рассказал, что в этом году "Московская Масленица" стала еще ближе к москвичам, поскольку во многих жилых районах были открыты фестивальные площадки. Всего в рамках фестиваля открыто 29 праздничных площадок.
"Большая гастрономическая программа, культурная программа. 29 площадок к вашему удовольствию, к празднику для москвичей открыты. Так что приглашаю всех на праздник", – сказал мэр.
В этом сезоне "Московская Масленица" стартует 21 февраля и продлится до 1 марта. В центре и жилых районах столицы раскинулись 29 площадок проведения праздника.
На фестивале предложат более 210 видов блинов. Кроме того, горожане смогут попробовать блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи.
На праздник в Москву съедутся ряженые и скоморохи из разных стран. Они передадут жителям столицы традиции празднования Масленицы в Болгарии, Венгрии и Италии.
Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.
Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде – будут работать для гостей все 10 дней фестиваля.
В заключительные три дня праздник развернется в том числе и в столичных парках "Сокольники", "Красная Пресня", Фили, Измайловский, "Кузьминки", Лианозовский, Бабушкинский, а также в сквере по Олонецкому проезду.
В прошлом году гостями гастрономического фестиваля стали более 4,9 миллиона человек, которые приобрели свыше 400 тысяч блинов и приняли участие в 1,5 тысячи мастер-классов.
Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках
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