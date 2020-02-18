Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили бесплатные мероприятия к Масленице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры приглашают москвичей на бесплатные мероприятия, посвященные проводам зимы. Они пройдут с 25 февраля по 1 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Праздничная программа для горожан готовится в 82 читальнях и 36 культурных центрах. Всего запланировано провести более 180 бесплатных масленичных мероприятий.
"Посетители смогут принять участие в традиционных забавах, узнать не только об обычаях этого праздника, но и о том, в каких произведениях русских классиков они упоминаются. И, конечно же, послушать и спеть обрядовые песни", – сообщили в пресс-службе дирекции культурных центров "Мосразвитие".
Так, 25 февраля состоится праздничная программа "Ай да маслена душа!", в рамках которой гости узнают об истории и традициях праздника и о названиях каждого дня масленичной недели. Кроме того, будет рассказана сказка для детей и проведена лекция о том, почему принято сжигать соломенную куклу.
Участников проводов зимы закружат в хороводах, после чего предложат всем вместе спеть русские народные песни и прочесть стихи. Вкусным заключением мероприятия станет угощение блинами.
Помимо этого, жителям столицы предложат спеть частушки и прокричать масленичные заклички. Традиционные забавы для участников, такие как перетягивание каната и игра в моталочку, готовят артисты фольклорной студии "Жили-были" и "Заряночка".
Для детей будет организован квест "Побег из зимы". В его рамках необходимо будет выполнить задания, связанные с традициями Масленицы. После прохождения всех этапов состязания участников ждут сладкие призы.
По всему городу будут проходить лекции о проводах зимы, тематические музыкальные вечера, интерактивные и спортивные программы, посвященные масленичным гуляниям.
В этом году масленичная неделя длится с 24 февраля по 1 марта. В этот период стартует фестиваль "Московская Масленица", который разместится на Манежной площади, Ореховом бульваре, Матвеевской улице и в других частях города. Гостям фестиваля предложат пройти в бревенчатую деревню и портовый городок, увидеть загруженный сувенирами и сладостями поезд. Кроме того, на площадках будут установлены арт-объекты высотой до 9 метров.
Подготовка к фестивалю "Московская Масленица" продолжается
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