Гостей "Московской Масленицы" ждут бесплатные экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
30 бесплатных экскурсий проведут для горожан в дни фестиваля "Московская Масленица" с 21 февраля по 1 марта. В программу входят пешеходные прогулки проекта "Гуляем по Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Экскурсанты пройдутся по местам, связанным с императрицей Елизаветой Петровной, художником Павлом Федотовым, меценатом Павлом Третьяковым и другими известными личностями. Продолжительность каждой экскурсии – от полутора до 2,5 часов.
Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Здесь же, а также на сайте "Московских сезонов", можно найти подробное расписание. В одну группу смогут войти до 60 человек.
21 февраля на экскурсии по саду "Эрмитаж" гиды расскажут о том, как в конце XIX века на месте бывшей купеческой усадьбы был создан парк, а затем центр оперного, балетного и драматического искусства.
Прогулка под названием "Традиции веселья. От золотого до Серебряного века" будет посвящена обычаям празднования Масленицы в XIX веке. 22 февраля участники прогуляются по Тверской улице, Камергерскому переулку и улице Кузнецкий Мост.
24 февраля участники экскурсии по Сокольникам узнают, как прошла юность императрицы Елизаветы Петровны. Участники посетят Покровский императорский дворец. 28 февраля состоится пешеходная прогулка "Огородная слобода: от города Земляного до города Белого". Участники узнают, где выращивали овощи и фрукты для Государева двора.
1 марта пройдет экскурсия, посвященная Мясницкой улице. Гостям расскажут о том, где должны были построить Третьяковскую галерею, а также почему бросать монету и загадывать желание нужно не у Красной площади, а именно на Мясницкой.
Площадки фестиваля разместятся на Манежной площади, Ореховом бульваре, Матвеевской улице и в других частях города. Гости посетят бревенчатую деревеньку и портовый городок, увидят оригинальный поезд, загруженный сувенирами и угощениями.
В десяти местах появятся масленичные столбы высотой восемь–девять метров, оформленные в разных стилях. Наверху разместят большие деревянные колеса с гирляндами и флажками.
Площадки фестиваля будут посвящены морской тематике. На юге столицы будут располагаться уникальные площадки. Там гости смогут познакомиться с жизнью моряков разных эпох. Моряки будут учить горожан вязать узлы и многое другое.
Впервые фестиваль "Московская Масленица" состоялся в 2017 году. В прошлом сезоне он проходил с 1 по 10 марта на 24 площадках. Тогда на празднике побывали 4,9 миллиона человек.
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