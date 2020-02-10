Площадки фестиваля "Московская Масленица" посвятят морской тематике

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Площадки фестиваля "Московская Масленица", который пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта, будут посвящены морской тематике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художника по костюмам, партнера исторических проектов "Ратоборцы" Анастасию Леоновскую.

"На юге столицы в этом году появятся уникальные площадки. Там гости смогут познакомиться с жизнью моряков разных эпох. Моряки будут учить горожан вязать узлы и многое другое", – поделилась Леоновская.

Она добавила, что также в южном округе будет находиться модный салон с костюмами эпохи раннего модерна. Все костюмы выполнены в цветовой гамме того времени. Для их создания были использованы в основном лен и кружева.

По словам художника по костюмам, в доме моды вывесят одежду для плавания, тенниса, крикета и других видов спорта. Она подчеркнула, что все наряды выполняются в нескольких экземплярах для того, чтобы быстро их заменить, если вдруг костюм пострадал.

"Костюмы, как правило, создаются не единым блоком. В производство мы сначала отдаем только верхнюю одежду, затем рубашки, штаны, бриджи и так далее. Обувь мы сразу запускаем в производство и ждем два месяца, пока она вся изготовится. Непосредственно перед мероприятием мы отглаживаем все костюмы и отправляем уже на площадки", – сказала Леоновская.

Она уточнила, что после фестиваля костюмы планируют использовать и на других городских мероприятиях. В рамках фестиваля для гостей также будут представлены экспонаты из дерева. Так, на Манежной площади установят мельницу высотой более 2,5 метра с вращательным колесом.

Руководитель мастерской Никита Аксенов рассказал, что там же установят три дубовых сундука XVII века. Они подкованы металлическими пластинами. Вес одного сундука составляет 30 килограммов.

Он добавил, что большая часть реквизитов для фестиваля – это уникальные артефакты музейного уровня. Особого внимания, по словам Аксенова, заслуживает нарядный штоф, стилизованный под масляный фонарь, резное кресло, изготовленное на английский манер, и многие другие уникальные предметы.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В прошлом году за десять дней фестиваля "Московская Масленица" его посетило почти 5 миллионов человек. Мероприятие тогда впервые вышло за пределы центра и принимало гостей во всех округах.

На 23 площадках фестиваля в центре и округах гостей угощали блинами по рецептам разных стран. На выбор предлагали более 200 видов главного масленичного лакомства. В дни фестиваля горожане съели более 120 тысяч блинов.