Москвичи оценили фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого оценили 18 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в голосовании приняло участие более 5,2 тысячи человек. Более 60% проголосовавших поставило оценки "отлично" и "хорошо", причем 47,8% из них оставили высшую отметку. Удовлетворительную отметку поставили 3,19%, а не понравились фестивальные площадки 0,87% участникам.

Активные граждане больше всего оценили катки (20,12%), карусели (20,01%) и павильоны с мастер-классами (13,6%). Затем идут выступления и концерты (10,32%). Вариант "Мне понравились все активности" выбрало большинство участников голосования (22,61%).

Во время голосования москвичи прислали более 250 идей, как сделать фестиваль еще лучше. Они предлагали продлить время работы площадок, создать больше зон, где можно согреться и перекусить.

В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" стал рекордным по продолжительности, количеству посетителей, а также по количеству площадок. С 13 декабря 2019 года по 31 января 2020 года на 81 площадке по всему городу москвичей и гостей столицы сопровождала сказочная атмосфера зимних праздников. За это время на фестивале побывало более 26,1 миллиона гостей. Посетители посмотрели 162 ледовых шоу, более 1800 выступлений творческих коллективов, поучаствовали в 10 400 бесплатных мастер-классах, ответили на 1 миллион 200 тысяч вопросов рождественского квеста и получили в награду 86 тысяч подарков.

Самыми популярными среди гостей стали площадки фестиваля, расположенные на Манежной площади, на переходе от Манежной площади к площади Революции, на площади Революции, в Новопушкинском сквере, на Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Святоозерской и Городецкой, на площади Славы и в Зеленограде.

На протяжении всего фестиваля на Манежной площади работала "Рождественская почта", откуда можно было отправить письмо Деду Морозу, а также родным и друзьям. Всего было принято и отправлено около 9 тысяч писем.

"Путешествие в Рождество" назвали одной из лучших рождественских ярмарок Европы. По версии Deutsche Welle, московский фестиваль входит в число самых "волшебных" рождественских европейских ярмарок.

