Более 10 тыс мастер-классов посетили гости фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" стал рекордным по продолжительности, количеству посетителей, а также по количеству площадок, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Целых 50 дней, с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020 года, на 81 площадке по всему городу москвичей и гостей столицы сопровождала сказочная атмосфера зимних праздников. За это время на фестивале побывало более 26,1 миллиона гостей. Посетители посмотрели 162 ледовых шоу, более 1800 выступлений творческих коллективов, поучаствовали в 10 400 бесплатных мастер-классах, ответили на 1 миллион 200 тысяч вопросов рождественского квеста и получили в награду 86 тысяч подарков", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в мероприятиях были задействованы семь тысяч актеров, музыкантов, спортсменов, ведущих.

Самыми популярными среди гостей стали площадки фестиваля, расположенные на Манежной площади, на переходе от Манежной площади к площади Революции, на площади Революции, в Новопушкинском сквере, на Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Святоозерской и Городецкой, на площади Славы и в Зеленограде.

На протяжении всего фестиваля на Манежной площади работала "Рождественская почта", откуда можно было отправить письмо Деду Морозу, а также родным и друзьям. Всего было принято и отправлено около 9 тысяч писем.

На площади Революции, в Новопушкинском сквере, в сквере у Гольяновского пруда и на Святоозерской улице показали 162 зрелищных шоу на льду. В свободное от показов время "Ледовые театры" работали как обычные катки.

На Новом Арбате около дома 21 работал сноуборд-парк. Здесь каждый день проходили открытые тренировки и мастер-классы от чемпионов.

Кроме того, в этом году на фестивале "Путешествие в Рождество" музыка и театр вновь вышли на улицы города. На сценах, а также непосредственно на самих фестивальных площадках состоялось более 1,8 тысячи выступлений творческих коллективов.

В Москве завершается фестиваль "Путешествие в Рождество"

В кулинарных школах гости учились готовить праздничные блюда и напитки по российским и европейским рецептам, а на пяти площадках москвичи и гости города изучали старинные традиции зимних праздников в компании реконструкторов.

Всего в рамках фестиваля было проведено 10 400 занятий, в которых поучаствовало более 147 тысяч человек.

Фестиваль стартовал 13 декабря 2019 года. Он продлился дольше, чем планировалось, – до 31 января. Соответствующее распоряжение подписал глава города.

Среди других важных цифр прошедшего фестиваля – количество открытых на этот раз площадок. Всего по Москве было доступно более 80 досугово-развлекательных зон, причем как в центре столицы, так и в районах.

Несмотря на окончание "Путешествия в Рождество", катки, открытые во время фестиваля, продолжат свою работу. Посетить их можно будет до 1 марта включительно.

В будни покататься можно с 11:00 до 21:00, в выходные режим работы меняется – с 10:00 до 22:00. Со своими коньками пускают бесплатно. Если же их нет, то прокат обойдется в 50 рублей, также необходимо будет оставить залог 2 тысячи рублей.

"Путешествие в Рождество" назвали одной из лучших рождественских ярмарок Европы. По версии Deutsche Welle, московский фестиваль входит в число самых "волшебных" рождественских европейских ярмарок.