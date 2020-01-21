Фестиваль "Московская Масленица" стартует 21 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В этом году фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 21 февраля по 1 марта, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Уже с 20 января производители и рестораторы могут подать заявки на участие в гастрономическом мероприятиях. Приглашаются предприятия общественного питания, которые смогут предложить гостям фестиваля праздничное меню, включающее в себя блины.
Также свою продукцию могут представить фермерские хозяйства, кондитерские фабрики, частные пасеки, сыроделы, производители мясных и рыбных деликатесов, консервации и гастрономии, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие хозяйства, предприятия народно-художественных промыслов, работающие по старинным технологиям, и мастера-ремесленники.
Заявки на участие будут приниматься до 5 февраля.
В прошлом году за десять дней фестиваля "Московская Масленица" его посетило почти 5 миллионов человек. Мероприятие тогда впервые вышло за пределы центра и принимало гостей во всех округах.
На 23 площадках фестиваля в центре и округах гостей угощали блинами по рецептам разных стран. На выбор предлагали более 200 видов главного масленичного лакомства. В дни фестиваля горожане съели более 120 тысяч блинов.
31 января в столице завершится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля путешествуют по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
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