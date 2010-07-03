Гости фестиваля "Московская Масленица" съели более 120 тысяч блинов

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Гости фестиваля "Московская Масленица" съели более 120 000 блинов, передает телеканал Москва 24. В последние дни работы фестиваля двадцать три площадки в центре и других округах предлагают на выбор 200 видов блинов. В том числе – необычные: мятные, из картофеля и даже из черемуховой муки.

Масленицу празднуют и в столичных парках. В Таганском парке делают кукол и соревнуются в дальности метания метлы. В Парке Горького можно посоревноваться в перетягивании каната или беге в мешках. А в Коломенском чучело Масленицы не сожгут, а разберут на небольшие части, которые можно забрать на память.

Большинство мероприятий пройдет в воскресенье. Все желающие смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по росписи блинов, попробовать свои силы в перетягивании каната и других состязаниях. В 10 парках сожгут чучело, что символизирует уход зимы. А в шести зонах отдыха, в том числе в Парке Победы, Бабушкинском парке и Саду имени Баумана, зиму проводят пиротехническим шоу.