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11 марта, 22:53

Почти 5 миллионов человек посетили фестиваль "Московская Масленица"

мэр Москвы Сергей Собянин праздники

11 марта, 22:53

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Почти 5 миллионов человек посетили фестиваль "Московская Масленица" за десять дней его проведения, написал Сергей Собянин во "ВКонтакте".

Мэр отметил, что мероприятие впервые вышло за пределы центра и принимало гостей во всех округах.

"Даже погода не испугала. Согревались подвижными играми, чаем и горячими блинами. Многие научились готовить главное праздничное блюдо", – рассказал градоначальник.

На 23 площадках фестиваля в центре и округах гостей угощали блинами по рецептам разных стран. На выбор предлагали более 200 видов главного масленичного лакомства. В дни фестиваля горожане съели более 120 тысяч блинов.

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