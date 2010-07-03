Проводили зиму. Чучело Масленицы сожгли в 10 столичных парках

Жители столицы проводили зиму красочным фестивалем "Московская Масленица", передает телеканал Москва 24.

Как и положено по традиции, в последний день праздничной недели в десяти столичных парках сожгли нарядные чучела Масленицы. Так с зимой попрощались, например, в парке "Сокольники" и саду "Эрмитаж", а также в Таганском парке и музее-заповеднике Коломенское.

Кроме того, на некоторых площадках вместо обычного огня использовали фейерверки и "холодный" огонь". Именно так завершились масленичные гулянья в Парке Победы на Поклонной горе, в саду имени Баумана, парке "Ходынское поле", а также на Красногвардейских прудах.

На 23 площадках фестиваля в центре и округах гостей угощали блинами по рецептам разных стран. На выбор предлагали более 200 видов главного масленичного лакомства. В дни фестиваля горожане съели более 120 тысяч блинов.

Помимо них, в шале продавали фермерские продукты из разных регионов России, в том числе редкие сыры, деликатесы из мяса дичи, рыбу и морепродукты. А для любителей зрелищ подготовили выступления ряженых, фольклорные концерты и спектакли.