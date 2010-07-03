Зима, изыди! 10 чучел сожгут на Масленицу в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чучело на Масленицу сожгут в нескольких парках Москвы, подведомственных департаменту культуры.

"В 10 парках в воскресенье будут традиционно сжигать чучело Масленицы. Еще в шести вместо обычного огня будут использовать фейерверки и "холодный" огонь", – сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Чучело будут сжигать в Парке Горького, в "Сокольниках", "Садовниках", "Ангарских прудах", саду "Эрмитаж", в Таганском, Лианозовском, Гончаровском и Перовском парке, а также в музее-заповеднике "Коломенское".

Также запланирована имитация сожжения чучела Масленицы с помощью фейерверкой и холодного огня в Парке Победы на Поклонной горе в парке "Красная Пресня", в Бабушкинском, в саду имени Баумана, парке "Ходынское поле", а также на Красногвардейских прудах.

Мосгорпарк добавил, что "Зарядье" станет одной из главных площадок Масленицы. Праздничная программа запланирована на всей территории парка. Кроме того, помимо Масленицы, столичные парки запланировали гулянья и по случаю 8 Марта.