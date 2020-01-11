"Путешествие в Рождество" назвали одной из лучших рождественских ярмарок Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" попал в топ-10 лучших рождественских ярмарок Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

По версии Deutsche Welle московский фестиваль стал одной из самых "волшебных" рождественских европейских ярмарок. В австралийском Vogue же его поместили на третье место в аналогичном рейтинге.

Кроме того, праздничную Москву оценили и в британском The Telegraph. Авторы издания сочли новогоднюю иллюминацию российской столицы наиболее впечатляющей.

Отмечается, что ежегодно "Путешествие в Рождество" собирает на своих площадках множество гостей, в том числе и из-за рубежа. В прошлом году фестиваль собрал 18,6 миллиона гостей.

В нынешнем сезоне праздничные мероприятия стартовали 13 декабря 2019 года. Фестивальные площадки разместились по всей Москве и охватили все сферы деятельности – от культуры до спорта. Наиболее понравились гостям ярмарочные ларьки, в которых предлагалось купить праздничные сувениры и попробовать новогодние кулинарные изыски разных стран.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января. На данный момент известно, что гостями фестиваля стали уже более 21 миллиона человек.

По данным на начало года отмечалось, что "Путешествие в Рождество" стало самым посещаемым из всех городских мероприятий. В частности, говорилось о том, что рождественские площадки посетили уже 15 миллионов человек.