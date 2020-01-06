Центральную площадку "Путешествия в Рождество" посетили около 6 млн человек

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Центральную площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице посетили около шести миллионов человек за все время ее работы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Закончила работу центральная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской. Ее посетили около шести миллионов человек. Остальные фестивальные площадки продолжают работать, приходите", –написал мэр.

Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

