Рождественские гуляния пройдут в 23 парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Развлекательная рождественская программа для жителей и гостей столицы пройдет в 23 городских парках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специальную развлекательную программу для детей и взрослых подготовили 23 парка департамента культуры города. В большинстве из них отмечать праздник начнут в 13:00 и завершат в 19:00", – говорится в сообщении.

Так, в парке "Зарядье" перед гостями выступят группа "Трипинадва" и Антоха МС в 14:00 и в 18:00 соответственно. А на сцене малого амфитеатра посетителям покажут театрализованные шоу для детей от коллектива "Антикварный цирк" и Московского художественного цирка. Постановка начнется в 13:00, а спектакль "Щелкунчик и Мышиный король" покажут в 15:15.

Научно-познавательный центр "Заповедное посольство" 7 января проведет творческий конкурс "Дети-таланты". Начало мероприятий запланировано на 17:00. В рамках конкурса дети смогут нарисовать картинку, прочитать любимое стихотворение или исполнить рождественскую песню. Все участники получат грамоты, а победители – сувениры.

Праздничные мероприятия также пройдут в Измайловском парке на центральной площади. Там пройдут выступления скоморошного театра, танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и кавер-групп.

Насладиться музыкой можно будет и в парке Победы. Там для гостей выступят фольклорные коллективы. А для любителей спорта так организуют командные игры и конкурсы. Также там будет работать мастерская чеканки монет.

На бесплатных мастер-классах в саду "Эрмитаж" ждут всех желающих для освоения мастерства елочных игрушек и праздничных венков. Там также научат делать куклу-варежку.

А в саду имени Баумана для детей проведут творческие мастер-классы по изготовлению рождественских вертеп или фигурок ангела. В парках "Фили" и 50-летия Октября артисты в русских национальных костюмах будут водить с гостями хороводы, петь русские народные песни и рождественские обрядовые песни. Также гости смогут сделать Вифлеемскую звезду из бумаги и картона и изготовить рождественскую открытку.

В Таганском парке всех желающих приглашают принять участие в командных играх. Горожане смогут проверить свою силу в перетягивании каната, посоревноваться с другими участниками в танцевальных баттлах, хороводе желаний и других играх. А юных посетителей ждут на театрализованном представлении театра Pololо, который покажет спектакль "Фея и снег".

Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

