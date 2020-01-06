"Окно в город" покажет рождественские гуляния в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Портал "Окно в город" покажет рождественские гуляния в центре столицы 7 января. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Начальник управления городского видеонаблюдения в департаменте информационных технологий Москвы Дмитрий Головин рассказал, что во вторник горожане с помощью портала смогут понаблюдать за праздничными мероприятиями на центральных площадках города.

В объективы камер попадут ледовые и спортивные шоу, театрализованные представления и концерты, рождественские квесты и мастер-классы, а также световые арт-объекты.

"Окно в город" покажет и основные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" – на Тверской улице, Манежной и Тверской площади. Также трансляцию будут вести с Красной и Театральной площадей, ВДНХ, Парка Горького, парка Победы, "Сокольников" и Таганского парка.

"Посмотреть на световые иллюминации и шоу онлайн и присоединиться к празднику зрители смогут на протяжении всех новогодних каникул", – добавил Головин.

Ранее сообщалось, что до 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

