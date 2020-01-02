"Путешествие в Рождество" посетили 15 млн человек

Фото: vk.com/mossobyanin

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стал самым посещаемым из всех городских мероприятий, сообщил Сергей Собянин.

"15 миллионов человек уже посетили фестиваль "Путешествие в Рождество". Катки, керлинг, сноуборд, горки, театральные представления и просто прогулки по новогодней Москве – фестиваль стал самым посещаемым из всех городских мероприятий", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в столице до 12 января. Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

