Девятиметровые столбы установят на площадках фестиваля "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главным украшением фестиваля "Московская Масленица", который пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта, станут масленичные столбы. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Один из традиционных элементов масленичного декора – ярмарочные столбы. В старину на масленичной неделе их устанавливали на площадях и предлагали смельчакам забраться на них и снять с верхушки подарок. А чтобы усложнить задание, столбы нередко натирали скользким воском или жиром", – рассказали в пресс-службе.

В оргкомитете добавили, что столбы установят на площадках фестиваля для украшения и фотосессий. Они появятся на площади Революции, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской, Перерве, в сквере у Гольяновского пруда, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда.

Для украшения столбов используют традиционные орнаменты различных народов и элементы стилей декоративно-прикладного искусства. Разноцветные узоры нанесут методом шелкографии.

В пресс-службе пояснили, что каждая площадка будет украшена в определенном стиле. Так, на Манежной площади разместится деревня с колодцем, качелями и интерактивной мельницей. Там же будут обозные телеги, груженые коробами, бочками и сеном.

На Ореховом бульваре установят шлюпку начала XX века. А на Матвеевской улице появятся железнодорожные рельсы и колесные пары. На площадках разместятся 75 расписных бочек с весенними композициями.

Площадку в 16-м микрорайоне Зеленограда посвятят Крыму. На установленных там домиках горожане увидят виноградную лозу, сочетающуюся с черепичными крышами. Вокруг них раскинутся березовые стволы, разноцветные ветки, ленты, флажки и другая масленичная атрибутика.

На Святоозерской улице для декора возьмут пушистый лапник, красные ягоды, что позволит создать атмосферу русских народных сказок. А на площадке на Профсоюзной улице появятся композиции из белых коряг, белых ветвей деревьев, красных ягод, лапника и широких атласных лент.

Как сообщалось ранее, в этом году площадки фестиваля на юге столицы посвятят морской тематике. Гости смогут познакомиться с жизнью моряков разных эпох. Также в южном округе будет находиться модный салон с костюмами эпохи раннего модерна.

Все костюмы выполнены в цветовой гамме того времени. Для их создания были использованы в основном лен и кружева. Специально для фестиваля изготовят более 60 костюмов. Все наряды выполняются в нескольких экземплярах для того, чтобы быстро их заменить, если вдруг костюм пострадал.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В прошлом году за десять дней фестиваля "Московская Масленица" его посетило почти 5 миллионов человек. Мероприятие тогда впервые вышло за пределы центра и принимало гостей во всех округах.

На 23 площадках фестиваля в центре и округах гостей угощали блинами по рецептам разных стран. На выбор предлагали более 200 видов главного масленичного лакомства. В дни фестиваля горожане съели более 120 тысяч блинов.