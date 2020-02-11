Девятиметровые столбы установят на площадках фестиваля "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главным украшением фестиваля "Московская Масленица", который пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта, станут масленичные столбы. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Один из традиционных элементов масленичного декора – ярмарочные столбы. В старину на масленичной неделе их устанавливали на площадях и предлагали смельчакам забраться на них и снять с верхушки подарок. А чтобы усложнить задание, столбы нередко натирали скользким воском или жиром", – рассказали в пресс-службе.
В оргкомитете добавили, что столбы установят на площадках фестиваля для украшения и фотосессий. Они появятся на площади Революции, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской, Перерве, в сквере у Гольяновского пруда, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда.
Для украшения столбов используют традиционные орнаменты различных народов и элементы стилей декоративно-прикладного искусства. Разноцветные узоры нанесут методом шелкографии.
В пресс-службе пояснили, что каждая площадка будет украшена в определенном стиле. Так, на Манежной площади разместится деревня с колодцем, качелями и интерактивной мельницей. Там же будут обозные телеги, груженые коробами, бочками и сеном.
На Ореховом бульваре установят шлюпку начала XX века. А на Матвеевской улице появятся железнодорожные рельсы и колесные пары. На площадках разместятся 75 расписных бочек с весенними композициями.
Площадку в 16-м микрорайоне Зеленограда посвятят Крыму. На установленных там домиках горожане увидят виноградную лозу, сочетающуюся с черепичными крышами. Вокруг них раскинутся березовые стволы, разноцветные ветки, ленты, флажки и другая масленичная атрибутика.
На Святоозерской улице для декора возьмут пушистый лапник, красные ягоды, что позволит создать атмосферу русских народных сказок. А на площадке на Профсоюзной улице появятся композиции из белых коряг, белых ветвей деревьев, красных ягод, лапника и широких атласных лент.
Как сообщалось ранее, в этом году площадки фестиваля на юге столицы посвятят морской тематике. Гости смогут познакомиться с жизнью моряков разных эпох. Также в южном округе будет находиться модный салон с костюмами эпохи раннего модерна.
Все костюмы выполнены в цветовой гамме того времени. Для их создания были использованы в основном лен и кружева. Специально для фестиваля изготовят более 60 костюмов. Все наряды выполняются в нескольких экземплярах для того, чтобы быстро их заменить, если вдруг костюм пострадал.
Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В прошлом году за десять дней фестиваля "Московская Масленица" его посетило почти 5 миллионов человек. Мероприятие тогда впервые вышло за пределы центра и принимало гостей во всех округах.
На 23 площадках фестиваля в центре и округах гостей угощали блинами по рецептам разных стран. На выбор предлагали более 200 видов главного масленичного лакомства. В дни фестиваля горожане съели более 120 тысяч блинов.
"Это наш город": фестиваль "Московская масленица" пройдет с 21 февраля по 1 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: