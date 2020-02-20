Более 210 видов блинов представят на фестивале "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На фестивале "Московская Масленица", который стартует 21 февраля, гостей будут угощать блинами более 210 видов, сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Это и классические, всеми с детства любимые блины со сметаной, маслом, вареньем и сгущенкой, и необычные угощения. Например, гостям предложат ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, блинчики с мурманской семгой, свекольные блины с сельдью, тыквенно-ореховые блины, разноцветные блинчики, диетические – безглютеновые и безлактозные", – рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Угощения будут готовить по рецептам со всего мира: тайские, венесуэльские, марокканские, мексиканские, шведские, датские, голландские, сербские, французские, японские, индийские. Горожане смогут попробовать даже блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи. Кушанье также испекут в разных цветах.
Отмечается, что на фестивальных площадках раскинутся более 200 торговых и ресторанных шале, где можно будет полакомиться не только блинами, но и различными горячими блюдами, десертами и напитками. Также будут работать сувенирные лавки.
Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта. В 2020 году в фестивале примут участие 88 предприятий общепита и 167 представителей торговой программы.
Ранее сообщалось, что на "Московскую Масленицу" приедут ряженые и скоморохи из разных стран. Кроме того, гостям предложат пройти в бревенчатую деревню и портовый городок, увидеть загруженный сувенирами и сладостями поезд.
Фестиваль пройдет на 29 площадках, на которых установят арт-объекты высотой до 9 метров.
Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: