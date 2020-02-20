Более 210 видов блинов представят на фестивале "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фестивале "Московская Масленица", который стартует 21 февраля, гостей будут угощать блинами более 210 видов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Это и классические, всеми с детства любимые блины со сметаной, маслом, вареньем и сгущенкой, и необычные угощения. Например, гостям предложат ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, блинчики с мурманской семгой, свекольные блины с сельдью, тыквенно-ореховые блины, разноцветные блинчики, диетические – безглютеновые и безлактозные", – рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Угощения будут готовить по рецептам со всего мира: тайские, венесуэльские, марокканские, мексиканские, шведские, датские, голландские, сербские, французские, японские, индийские. Горожане смогут попробовать даже блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи. Кушанье также испекут в разных цветах.

Отмечается, что на фестивальных площадках раскинутся более 200 торговых и ресторанных шале, где можно будет полакомиться не только блинами, но и различными горячими блюдами, десертами и напитками. Также будут работать сувенирные лавки.

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта. В 2020 году в фестивале примут участие 88 предприятий общепита и 167 представителей торговой программы.

Ранее сообщалось, что на "Московскую Масленицу" приедут ряженые и скоморохи из разных стран. Кроме того, гостям предложат пройти в бревенчатую деревню и портовый городок, увидеть загруженный сувенирами и сладостями поезд.

Фестиваль пройдет на 29 площадках, на которых установят арт-объекты высотой до 9 метров.