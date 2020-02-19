Ряженые и скоморохи из разных стран приедут на "Московскую Масленицу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряженые и скоморохи из разных стран впервые приедут в столицу на фестиваль "Московская Масленица". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соучредителя и управляющего партнера агентства "Ратоборцы" Алексея Овчаренко.

Он рассказал, что на столичный фестиваль приедет более 200 ряженых из Болгарии, Венгрии и Италии, которые передают свои традиции празднования Масленицы из поколения в поколение.

"Я надеюсь, это станет началом такой интересной традиции "Московской Масленицы" приглашать ряженых и скоморохов с других краев света, чтобы показать, что такой праздник, когда зима уступает место весне, характерен для всех народов мира", – сказал Овчаренко.

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта. В этот период стартует фестиваль "Московская Масленица", который разместится на Манежной площади, Ореховом бульваре, Матвеевской улице и в других частях города.

На фестивале горожане смогут попробовать более 200 видов блинов. Для гостей представят венесуэльские, марокканские, мексиканские, шведские и датские блины. Свои блюда представят около 90 ресторанов и кафе.

В рамках фестиваля гостям также предложат пройти в бревенчатую деревню и портовый городок, увидеть загруженный сувенирами и сладостями поезд. На площадках будут установлены арт-объекты высотой до 9 метров.