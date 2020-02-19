Более 200 видов блинов приготовят на "Московской Масленице"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фестивале "Московская Масленица" можно будет попробовать более 200 видов блинов, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, в этом году посетители смогут попробовать венесуэльские, марокканские, мексиканские, шведские и датские блины.

"Также будут разноцветные блины, которые уже все знают. Это огромный выбор", – приводит его слова Агентство "Москва".

На площадках фестиваля свои блюда представят около 90 ресторанов и кафе.

"В фестивале примет участие 88 наших ресторанов и кафе, также у нас порядка 160 представителей торговой программы, всего будет работать порядка 300 торговых шале и ресторанов на площадках фестиваля", – отметил Немерюк.

Также он рассказал, что более 3 тысяч ресторанов приготовят свое блинное меню. А специальные гастрономические программы пройдут на рынках столицы.

Немерюк отметил, что в этом году был выбран девиз фестиваля "Больше, чем блины". Для посетителей подготовили насыщенную программу. Москвичи и гости города смогут поучаствовать в мастер-классах, подвижных играх и забавах. Также можно будет посмотреть спектакли.

Масленичная неделя длится с 24 февраля по 1 марта. В этот период стартует фестиваль "Московская Масленица", который разместится на Манежной площади, Ореховом бульваре, Матвеевской улице и в других частях города. Гостям фестиваля предложат пройти в бревенчатую деревню и портовый городок, увидеть загруженный сувенирами и сладостями поезд. Кроме того, на площадках будут установлены арт-объекты высотой до 9 метров.