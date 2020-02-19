Москвичи выбрали мероприятия на "Масленицу" и площадки для ярмарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь районных голосований завершились в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Площадки для масленичных гуляний и праздничные мероприятия выбрали в Савелках, Митине, Кузьминках и Бутырском районе. В первом случае местные жители отдали предпочтение территории у культурного центра "Зеленоград", во втором из указанных районов наибольшей популярностью воспользовалась площадка у дома 8 на Пятницком шоссе. Жители Бутырского района проголосовали за Гончаровский парк. А в Кузьминках определили только программу празднования.

В районах Можайский, Дмитровский и Бирюлево Западное на голосование вынесли вопрос по созданию новых ярмарок. Они будут круглогодичными, а местные продавцы предложат горожанам лучшие фермерские продукты. Наиболее удобные площадки выбрали подавляющим числом голосов.

В еще одном районе, Тропарево-Никулино, определили порядок благоустройства местного парка. Пользователи портала "Активный гражданин" выбрали покрытие для дорожек парка Летчиков-испытателей и внешний вид площадки для выгула собак и оценили идею установить в зоне отдыха скульптуру "Стрижи".

Ранее на платформе "Активный гражданин" запустили голосования, посвященные организации культурного и познавательного досуга москвичей по округам.

