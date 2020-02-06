На портале "Активный гражданин" запустили новые голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые голосования, посвященные организации культурного и познавательного досуга москвичей, запустили на городском портале "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В Южном административном округе на обсуждение вынесен вопрос времени работы географической лаборатории "Вокруг света". Ее планируют запустить в 2020 году на базе экоцентра "Скворечник", при этом посещать занятия смогут как взрослые, так и дети. Пользователям портала "Активный гражданин" предложили выбрать не конкретное время, а промежуток в течение дня, когда встречи клуба будут особенно актуальны.

В ВАО "активные граждане" будут решать, какие темы запустить для квеста "IzMyКлад". В рамках этого проекта участники ищут сокровища, отвечая на загадки и ориентируясь на местности по GPS. Выбрать можно такие категории, как "Факты из истории парка", "Птицы", "Деревья" и другие.

Кроме того, на городской платформе стартовал второй тур голосования по поводу новой площадки фестивалей "Московские сезоны" в Южном Бутове. С момента запуска опроса наибольшее количество жителей района согласовали размещение по адресу улица Адмирала Руднева, владение 8. На втором этапе горожане выберут стиль оформления – "Япония" или "Крым".

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. С этого момента на платформе провели почти 4 тысячи голосований по разным аспектам жизни столицы. Ранее на этой неделе завершился опрос, посвященный фестивалю "Путешествие в Рождество". Пользователи высоко оценили 18 площадок, где организовали досуг и ярмарки.

