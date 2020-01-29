Москвичи выберут формат тренировок на открытом воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное тренировкам на открытом воздухе. Москвичам предстоит ответить на два вопроса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, при ответе на первый вопрос москвичи определят, чем хотят заниматься с инструкторами.

"Это могут быть фитнес-зарядки (различные виды упражнений, не требующие специальной подготовки и тренажеров) или мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования). Можно выбрать варианты "ничего из вышеперечисленного" или "затрудняюсь ответить", а также передать право решать этот вопрос специалистам", – говорится в сообщении.

Как говорится в материале, в ответе на второй вопрос нужно будет указать округ, в котором проживает участник. При этом площадки для занятий появятся во всех округах города.

Ранее сообщалось, что в столице открылась регистрация на зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Он пройдет в Олимпийском центре имени братьев Знаменских 1 февраля. На фестивале желающие смогут посетить мастер-классы и сдать нормативы ГТО. В программе – бег, прыжки в длину с места, подъем туловища, отжимания, стрельба из электронного оружия и другие упражнения.

Начальник управления развития массового спорта Центра патриотического воспитания и школьного спорта Денис Долинский рассказал, что нормативы разработаны под каждого человека, то есть любой желающий сможет опробовать свои силы в любом из упражнений. Долинский добавил, что с каждой попыткой спортсмен будет становиться все более крепче и здоровее.