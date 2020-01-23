Открылась регистрация на зимний фестиваль ГТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице открылась регистрация на зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Он пройдет в Олимпийском центре имени братьев Знаменских 1 февраля. На фестивале желающие смогут посетить мастер-классы и сдать нормативы ГТО. В программе – бег, прыжки в длину с места, подъем туловища, отжимания, стрельба из электронного оружия и другие упражнения.

"Комплекс ГТО – это в первую очередь про занятия спортом и ведение здорового образа жизни. Такие масштабные фестивали проводятся как раз для того, чтобы дети и взрослые получали удовольствие от физической активности", – рассказал начальник управления развития массового спорта Центра патриотического воспитания и школьного спорта Денис Долинский.

Он подчеркнул, что нормативы разработаны под каждого человека, то есть любой желающий сможет опробовать свои силы в любом из упражнений. Долинский добавил, что с каждой попыткой спортсмен будет становиться все более крепче и здоровее.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили более 500 учащихся из столичных школ. Принять участие в нем могут все желающие от шести до 70 лет. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проводится ежегодно. В этом году в нем традиционно примут участие сотрудники Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

В октябре прошлого года в Москве впервые прошел фестиваль "ГТО с учителем". В Олимпийском центре имени братьев Знаменских собрались сотни участников – школьники и педагоги. Победителям спортивных состязаний гарантировали дополнительные баллы по ЕГЭ.

