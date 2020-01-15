Москвичи выберут название для парка технических видов спорта

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Жители столицы выберут название для парка технических видов спорта в Печатниках. Голосование пройдет в рамках проекта "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На выбор москвичей представят шесть вариантов. Участники голосования также могут предложить собственные идеи.

Парк технических видов спорта открылся в Печатниках в 2018 году. На площади около 30 гектаров созданы автомобильные, велосипедные и мототрассы, зоны зимнего спорта и отдыха, а также детская игровая зона. Также на территории парка разместился административный центр, вертолетная площадка, парковки и парковая зона.

Спортивный комплекс создавался на уровне мировых стандартов. Здесь будут проходить крупные интернациональные первенства.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" москвичи смогут выбрать самые яркие события в жизни города в минувшем году. В голосовании три раздела. Первая часть посвящена событиям в сфере культуры, вторая представляет наиболее интересные истории городской среды, а в третьей предлагается оценить события строительной сферы.

