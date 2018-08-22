Гонки в Печатниках. Когда откроют парк технических видов спорта

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал порталу Москва 24, каким будет новый парк и когда его смогут увидеть первые посетители.

Фото: stroi.mos.ru

"Мы создали великолепный парк в Печатниках, напротив парка Коломенское, который в канун Дня города передадим москвичам. В этом парке жители города смогут заниматься всеми техническими видами спорта: авто-, мото-, велоспортом, включая зимние, например, снегоходы", – рассказал заммэра.

Сейчас на площади около 30 гектаров строятся автомобильные, велосипедные и мототрассы, зоны зимнего спорта и отдыха, а также детская игровая зона. Кроме того, на территории парка разместятся административный центр, вертолетная площадка, парковки и парковая зона.

Как признался Петр Бирюков, работы еще достаточно много, так как для создания мотокроссовой трассы необходимо переместить огромное количество грунта. "Работа сложная, трудоемкая, но она выполняется в строго назначенные сроки", – подчеркнул заммэра.

Спортивный комплекс создается на уровне мировых стандартов, поэтому здесь будут проходить даже крупные интернациональные первенства. "Первое международное соревнование может пройти уже в этом году", – заявил Петр Бирюков.

Какие гоночные трассы построят





Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом парке появится картинговая километровая трасса для проведения национальных и учебно-тренировочных занятий. Трек заасфальтируют и обустроят обочины.

Рядом построят трассу для дрифта. На треке длиной почти два километра смогут тренироваться и соревноваться как стритрейсеры, так и любители кольцевых мотогонок. Предусмотрены также трек-дни, когда попробовать свои силы сможет любой желающий.

Кроссовую трассу создадут из инертных материалов. В основе будет нетканый синтетический материал, сверху на который уложат слой щебня, затем слой песчано-гравийной смеси, а сверху все покроют грунтом с добавлением среднезернистого песка. Участок этой трассы длиной 350 метров обустроят под велокросс.

Трассы возводятся в соответствии со всеми стандартами и требованиями безопасности: строятся обочины, зоны схода, ограждения, отбойники, специальные заграждения из шин, металлическое ограждение, металлические сетки, бетонные конструкции. Все это призвано сделать экстремальные тренировки и соревнования безопасными.

Рядом со всеми треками устанавливают трибуны для зрителей, а для автомобилистов строят две парковки, одну на 508 мест и другую на 136 мест. Рев моторов гоночных автомобилей и мотоциклов не будет мешать москвичам, пообещал заммэра Москвы – парк находится на достаточном удалении от жилого массива.

Гоночные средства в парке можно будет взять напрокат, проектом предусмотрено строительство двух центров аренды, а личный авто-мототранспорт владельцы смогут оставить на хранение в специальных помещениях, окажут здесь также услуги по ремонту.

Что еще появится в парке





Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Печатниках построят специальное помещение для детского досуга и кафе, посетители также смогут прогуляться по набережной. По словам Петра Бирюкова, сейчас обустраивается берег Москвы-реки протяженностью 750 метров – там будет сделано несколько сходов к воде и прогулочный пирс.

Спуски к воде, дорожки и зоны тихого отдыха у воды строят из древесно-полимерного композита, а пешеходные дорожки из природного камня. На территории разместится площадка для посадки вертолетов экстренных служб. Кроме того, парк озеленят: посадят деревья и кустарники, устроят цветники и засеют газон, расставят скамейки, беседки, урны, информационные стенды и навесы.

Кстати, трассы возводят на месте бывшей несанкционированной свалки промышленного мусора. "Два года назад жители Юго-Восточного округа обратились к Сергею Собянину с просьбой очистить территорию вблизи берега Москвы-реки от многолетней свалки строительных отходов. В конце прошлого года по распоряжению мэра свалку ликвидировали, а москвичи предложили построить здесь спортивный объект ", – напомнил Петр Бирюков.

По его словам, за восемь лет в городе создано около четырехсот дополнительных парков. "По просьбе жителей шесть лет назад парковые зоны начали возводится в районах по месту жительства, чтобы не ехать на прогулку в центральные парки. В течение этих лет парки обустраивались на неухоженных, не обустроенных территориях. В этом году создается в разных районах Москвы 60 парков", – отметил заммэра Москвы.