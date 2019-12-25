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Общество

15:21

Москвичи выбрали занятия для детских технопарков

общество технологии дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное детским технопаркам в Москве. По данным платформы, свое мнение высказали более 200 тысяч жителей столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Организаторы подготовили для пользователей проекта два вопроса. С помощью первого авторы опроса рассчитывали выяснить, как горожане относятся к идее открытия новых детских технопарков. Как итог, 86,5 процента респондентов ответили положительно.

На втором этапе голосования пользователи могли выбрать до трех направлений подготовки детей. В топ-3 наиболее востребованных специализаций вошли медицинские технологии, информационные разработки и виртуальная реальность, а также биотехнологии.

Формат опроса предполагал, что по необходимости респонденты могут указать собственный вариант ответа. Этой возможностью воспользовались порядка 1,3 тысячи человек. Они предложили обучение кинематографии, инновации в экологии, генную инженерию и ряд других направлений.

"Мы продолжаем расширять сеть детских технопарков, поскольку видим востребованность у школьников развития практических инженерных и конструкторских навыков в сфере инноваций и высоких технологий", – подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Глава ведомства уточнил, что в Москве открылись уже 17 детских технопарков. Работают они, как правило, на базе высших учебных заведений, высокотехнологичных предприятий и городских технопарков.

Накануне президиум правительства Москвы принял распоряжение о присвоении двум столичным предприятиям статуса якорного резидента технопарка. Речь идет об ООО "Текон Мембранные технологии" и ООО "Лаборатория хроматографических систем".

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