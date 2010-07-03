Первую акцию "День без турникетов" в 2020 году посвятят программистам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первая столичная акция "День без турникетов" в 2020 году пройдет с 13 по 15 февраля. Ее приурочат ко дню программистов. Об этом рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в этом году власти решили сконцентрироваться на профессиях. "Будем приурочивать акции к профессиональным праздникам. Первую акцию мы планируем провести с 13 по 15 февраля. 14 февраля будет день программиста", – сказал Фурсин.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетило около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.

В 2018 году прошло пять таких акций, в которых участвовало 120 компаний и около 50 тысяч горожан. Столичные власти интересуются мнением жителей: перед акциями их просили голосовать за желаемые форматы и выбирать, кого они желают увидеть.

