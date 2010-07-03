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Москва 24

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Общество

15:57

Очередная акция "День без турникетов" пройдет в Москве в октябре

город общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вторая осенняя акция "День без турникетов" будет проходить в Москве с 24 по 26 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Участники познакомятся с деятельностью различных предприятий и мануфактур и узнают секреты производств от профессионалов. Они посетят столярный центр "DIY Академия", детский город мастеров "Мастерславль", компьютерную академию "Шаг", научатся 3D-анимации.

Магазин "Леруа Мерлен ЗИЛ" покажет большую мастерскую с профессиональным оборудованием. Она помогает развивать творческий потенциал и продвигать культуру DIY (Do-It-Yourself – "сделай своими руками").

Такие акции организуют в столице с 2012 года. На первую пришли порядка 600 человек. С тех пор участниками стали свыше 100 тысяч человек и более 200 инновационных производств столицы.

Последняя состоялась в сентябре, на ней побывало порядка пяти тысяч горожан. Темой акции тогда стал "Цифровой разум". Мероприятия охватили 37 площадок: цифровые центры, детские технопарки и частные мануфактуры.

В 2018 году прошло пять таких акций, в которых участвовало 120 компаний и около 50 тысяч горожан. Столичные власти интересуются мнением жителей: перед акциями их просили голосовать за желаемые форматы и выбирать, кого они желают увидеть.

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