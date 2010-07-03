Осенний "День без турникетов" посетили около 5 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около пяти тысяч горожан приняли участие в первой осенней акции "День без турникетов", которая проходила с 26 по 28 сентября. Темой акции стал "Цифровой разум", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия "Дня без турникетов" прошли на 37 площадках – цифровых центрах, детских технопарках и частных мануфактурах.

В частности, занятия по архитектуре, полиграфии, дизайну состоялись в детском технопарке "На Зорге". На них посетители узнали о новых технологиях и комфортной городской среде. А гостям молодежного бюро в технопарке "Городские проекты" предложили разработать собственные проекты.

В технопарке "Вертикальный взлет" москвичам продемонстрировали работу мастерских по дополненной, виртуальной и смешанной реальности. Там же прочитали лекции об основах программирования, робототехнических комплексах и "умных домах".

Кроме того, на кондитерской фабрике гости акции получили возможность увидеть, как изготавливают конфеты и другие сладости. Сотрудники предприятия также рассказали о видах шоколада.

Предыдущий "День без турникетов" состоялся в столице с 8 по 10 августа. Акцию посетило более пяти тысяч человек. Все желающие могли побывать на экскурсиях и мастер-классах. Двери для них открыли свыше 30 компаний и технопарков, где можно было познакомиться с современными образовательными проектами и технологиями будущего.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетили около 600 горожан. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.