Собянин пригласил москвичей на фестиваль детских технопарков

Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль детских технопарков. Об этом мэр сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Как напомнил Собянин, фестиваль будет проходить в "Технограде" на ВДНХ 19 и 20 апреля. "Ребята покажут свои проекты – от благоустройства города до космических кораблей", – рассказал мэр. "Будет программа для тех, кто ничего не слышал про детские технопарки, и концерт", – добавил он.
19 и 20 апреля в Технограде на #ВДНХ пройдет Фестиваль детских технопарков. Ребята покажут свои проекты - от благоустройства города до космических кораблей. Будет программа для тех, кто ничего не слышал про детские технопарки, и концерт https://t.co/8c8zhIwQRL
Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы, квесты и конкурсы. Посетители научатся строить самолеты из деталей, напечатанных на 3D-принтере, а также смогут сыграть в панна-футбол.
Ранее Сергей Собянин отметил, что в технопарках ученики старших классов могут познакомиться с научными и техническими профессиями, чтобы в будущем выбрать специальность. Школьники осваивают передовые технологии, учатся работать в команде и создавать собственные проекты, пояснил мэр.
В столице работают 15 детских технопарков. В прошлом году организованные там лекции и занятия посетили более 60 тысяч школьников.
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