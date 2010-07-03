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16:05

Собянин пригласил москвичей на фестиваль детских технопарков

мэр Москвы Сергей Собянин технологии фестивали

16:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль детских технопарков. Об этом мэр сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Как напомнил Собянин, фестиваль будет проходить в "Технограде" на ВДНХ 19 и 20 апреля. "Ребята покажут свои проекты – от благоустройства города до космических кораблей", – рассказал мэр. "Будет программа для тех, кто ничего не слышал про детские технопарки, и концерт", – добавил он.


Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы, квесты и конкурсы. Посетители научатся строить самолеты из деталей, напечатанных на 3D-принтере, а также смогут сыграть в панна-футбол.

Ранее Сергей Собянин отметил, что в технопарках ученики старших классов могут познакомиться с научными и техническими профессиями, чтобы в будущем выбрать специальность. Школьники осваивают передовые технологии, учатся работать в команде и создавать собственные проекты, пояснил мэр.

В столице работают 15 детских технопарков. В прошлом году организованные там лекции и занятия посетили более 60 тысяч школьников.

мэр Москвы Сергей Собянин технологии фестивали

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